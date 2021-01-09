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В Нацбанку пояснили, навіщо
додатково лібералізували...

В Нацбанку пояснили, навіщо додатково лібералізували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:47

В Нацбанку пояснили, навіщо додатково лібералізували...

Пропонуємо до обговорення:
Фізичним особам дозволили торгівлю валютними форвардами.

Дивися повний текст В Нацбанку пояснили, навіщо додатково лібералізували валютні операції для фізосіб.
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