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В Нацбанку пояснили, навіщо додатково лібералізували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 06:47
Пропонуємо до обговорення:
Фізичним особам дозволили торгівлю валютними форвардами.
Дивися повний текст В Нацбанку пояснили, навіщо додатково лібералізували валютні операції для фізосіб
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