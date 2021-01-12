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60% споживчих витрат перебувають
«у тіні», - голова ДПС

60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:05

60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Голова ДПС Олексій Любченко розповів про шляхи стимулювання роботодавців до створення робочих місць та офіційного працевлаштування найманих працівників.

Дивися повний текст 60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:05

Значит будут грабить.
Igorten
 
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