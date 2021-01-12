Голова ДПС Олексій Любченко розповів про шляхи стимулювання роботодавців до створення робочих місць та офіційного працевлаштування найманих працівників.
Дивися повний текст 60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:05
60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС
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Дивися повний текст 60% споживчих витрат перебувають «у тіні», - голова ДПС.
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