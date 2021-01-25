Столичні школярі зможуть користуватись учнівськими квитками старого зразка до червня 2021 року.
Дивися повний текст Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого зразка.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:12
Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого...
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Дивися повний текст Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого зразка.
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