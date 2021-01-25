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Киянам пояснили, що буде з
учнівськими квитками старого...

Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:12

Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого...

Пропонуємо до обговорення:
Столичні школярі зможуть користуватись учнівськими квитками старого зразка до червня 2021 року.

Дивися повний текст Киянам пояснили, що буде з учнівськими квитками старого зразка.
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