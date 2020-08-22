Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35
США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
Додано: Сер 27 січ, 2021 10:46
ну вот как раз можно новую систему протестировать на Хантере, а также на наших керманычах.
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