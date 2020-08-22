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США оголосили корупціонерам
мат: хто під ковпаком — ЗМІ

США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35

США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.

Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35

Пэте это не грозит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:46

ну вот как раз можно новую систему протестировать на Хантере, а также на наших керманычах.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:12

Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:16

  ALexxxS написав:Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.

А те что, будут молчать про самого Байдена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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