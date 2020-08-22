Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35
США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
Додано: Сер 27 січ, 2021 10:46
ну вот как раз можно новую систему протестировать на Хантере, а также на наших керманычах.
Додано: Сер 27 січ, 2021 11:12
Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:16
А те что, будут молчать про самого Байдена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:29
А тех агенты ЦРУ зонтиком уколют
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:09
Если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании, и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Получается США поставили себя над всем международным правом и могут требовать любую финансовую отчетность от кого угодно и когда угодно. Не предоставил - штраф и прекращение сотрудничества. Создается любопытный правовой прецедент, в котором США провозгласили себя Богом, а все остальные страны должны им поклоняться и выполнять любые поручения.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:15
Так же хотелось бы добавить, как отнесутся США к запросу о финансовой отчетности гражданина США, к примеру Украина ведет в отношении его расследование. Ответ - пошлют Украину на ГОА, потому что это их гражданин и они защищают его интересы.
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