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США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35
Пэте это не грозит.
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Ratatui
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:46
ну вот как раз можно новую систему протестировать на Хантере, а также на наших керманычах.
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Alex2007
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Додано: Сер 27 січ, 2021 11:12
Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
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ALexxxS
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:16
ALexxxS написав:
Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
А те что, будут молчать про самого Байдена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:29
shapo написав: ALexxxS написав:
Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
А те что, будут молчать про самого Байдена?
А тех агенты ЦРУ зонтиком уколют
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ALexxxS
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
777serg87 написав:
Так же хотелось бы добавить, как отнесутся США к запросу о финансовой отчетности гражданина США, к примеру Украина ведет в отношении его расследование. Ответ - пошлют Украину на ГОА, потому что это их гражданин и они защищают его интересы.
Да что Вы такое говорите. Там все няшечки, святые ангелочки, к которым вообще никаких вопросов не может быть в принципе. А те, кто всё же посмеет плохое заподозрить - это агенты путина и кремлевская пропаганда.
п.с точно таки кремлевская пропаганда, раз перед носом удалили.
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Alex2007
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:32
Финанс юа вы достали удалять мои посты. Горите в аду.
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777serg87
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