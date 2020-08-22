Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:35
США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ.
Додано: Сер 27 січ, 2021 10:46
ну вот как раз можно новую систему протестировать на Хантере, а также на наших керманычах.
Додано: Сер 27 січ, 2021 11:12
Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:16
А те что, будут молчать про самого Байдена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:29
А тех агенты ЦРУ зонтиком уколют
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:53
Re: США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
Да что Вы такое говорите. Там все няшечки, святые ангелочки, к которым вообще никаких вопросов не может быть в принципе. А те, кто всё же посмеет плохое заподозрить - это агенты путина и кремлевская пропаганда.
п.с точно таки кремлевская пропаганда, раз перед носом удалили.
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:32
Додано: Чет 28 січ, 2021 01:09
Что ответит банк США правительству любой страны по поводу счета его клиента, да еще и гражданина США? Правильно - пошлет на ГОА. Так с какого перепуга другие банки со всего мира обязаны подчиниться таким требованиям, платить штрафы и нести другие финансовые и репутационные потери.
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