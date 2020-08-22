США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ

Проблема в том, что они расследует только то, что им конкретно нужно, исходя исключительно из своих интересов.
Так что, нужные США украинские воры и коррупционеры, в основном могут спать спокойно.
По крайней мере вот этим -
ALexxxS написав:Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
- кроме Бени, в ближайшем будущем ничего не грозит!
Как говорится-это су ..н сын, но это наш су ..н сын. )))