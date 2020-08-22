США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
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Да ерунда все это, США и раньше расследовали дела о коррупции и финансах по всему миру, и без какого либо специального закона. Проблема в том, что они расследует только то, что им конкретно нужно, исходя исключительно из своих интересов. Так что, нужные США украинские воры и коррупционеры, в основном могут спать спокойно. По крайней мере вот этим -
ALexxxS написав:Прочитал об этом еще в понедельник. и однозначно - это лучшая новость недели. Байдену очень хочется отмыть свое имя после сканадалов с сыном. Поэтому поблажек в Украине они делать никому не будут, ни Сене, ни Пете, ни Бене, ни Зеле. Думаю, показательных процессов очищения Украины от коррупции силами американцев в следующие 5 лет будет много. Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
- кроме Бени, в ближайшем будущем ничего не грозит!
Как говорится-это су ..н сын, но это наш су ..н сын. )))
ALexxxS написав: Жаль только, что всё арестовывать они будут в свою пользу. Украинцы от арестованных активов получат только моральное удовлетворение.
Нет большего счастья, чем горе соседа.
Если этот сосед упырь, который сосет бабки из бюджета страны, из карманов населения и бизнеса. если он все свои доходы получил воровством и коррупцией, я уже молчу о неуплате налогов. Если этот сосед со своей семьей купается благодаря всему этому в роскоши, то да - я буду рад такому его горю!!! Но у меня таких соседей нет . На весь мой дом из 180 квартир нет ни одного человека с автомобилем дороже 40-50тыс.дол.