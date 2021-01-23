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Розмір пенсійного збору в
разі придбання автомобіля

Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29

Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля

Пропонуємо до обговорення:
Сплата збору при набутті права власності на легкові автомобілі у 2021 році

Дивися повний текст Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29

Тільки яким боком пенсійний фонд до покупки автомобіля не зрозуміло, а так то да, гроші ж треба..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:59

  Rainbow написав:Тільки яким боком пенсійний фонд до покупки автомобіля не зрозуміло, а так то да, гроші ж треба..

А к мобильной связи они каким боком? ;)
_hunter
 
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