Сплата збору при набутті права власності на легкові автомобілі у 2021 році
Дивися повний текст Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29
Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмір пенсійного збору в разі придбання автомобіля.
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29
Тільки яким боком пенсійний фонд до покупки автомобіля не зрозуміло, а так то да, гроші ж треба..
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:59
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