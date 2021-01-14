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У КМДА планують добудувати
11 000 квартир банку «Аркада»

У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада»
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:36

У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада»

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум з КМДА та новим забудовником дасть можливість добудувати 11 тисяч незавершених квартир.

Дивися повний текст У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:36

Паркінги будуть, чи тільки ці 11 000 квартир вікна у вікна?
Давайте паркінги під кожен будинок.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:58

  Rainbow написав:Паркінги будуть, чи тільки ці 11 000 квартир вікна у вікна?
Давайте паркінги під кожен будинок.

Откуда им взяться -- если в начальном проекте ничего подобного не было? -- у Эврики под домами площадочки на 10-15 машин -- вот и все парковки.
_hunter
 
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