Меморандум з КМДА та новим забудовником дасть можливість добудувати 11 тисяч незавершених квартир.
Дивися повний текст У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада».
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:36
У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА планують добудувати 11 000 квартир банку «Аркада».
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:36
Паркінги будуть, чи тільки ці 11 000 квартир вікна у вікна?
Давайте паркінги під кожен будинок.
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:58
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:15
Значит будут драки
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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