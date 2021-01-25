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Держборг України за 2020 рік
зріс на 550 млрд гривень

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53

это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.
malkaum
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:06

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  malkaum написав:это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.

Через збільшення курса долара збільшився гривневий еквівалент валютного боргу, хоча в доларах нічого не змінилось. Звідси і ця різниця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09

а, ок, дякую, так зрозуміліше
malkaum
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