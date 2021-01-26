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Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53
Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).
Дивися повний текст Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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R2
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53
это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.
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malkaum
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:06
malkaum написав:
это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.
Через збільшення курса долара збільшився гривневий еквівалент валютного боргу, хоча в доларах нічого не змінилось. Звідси і ця різниця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09
а, ок, дякую, так зрозуміліше
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malkaum
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:20
О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.
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RomanTik
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05
RomanTik написав:
О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.
ЗВР - плюс 4 ярда зелені.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:27
lapay написав: RomanTik написав:
О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.
ЗВР - плюс 4 ярда зелені.
Да ? И сколько процентов годовых страна получает с ЗВР ?
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andrein
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