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Держборг України за 2020 рік
зріс на 550 млрд гривень

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

Дивися повний текст Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:53

это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.
malkaum
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:06

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  malkaum написав:это по какому курсу из 553,64 млрд гривен получилось 5,89 млрд долларов?
93,99 грн/долл?
Если перевести 553,64 млрд. грн в доллары по курсу 28,20 - будет 19,63 млрд. долларов.

Через збільшення курса долара збільшився гривневий еквівалент валютного боргу, хоча в доларах нічого не змінилось. Звідси і ця різниця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:09

а, ок, дякую, так зрозуміліше
malkaum
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:20

О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:05

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  RomanTik написав:О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.

ЗВР - плюс 4 ярда зелені.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:27

  lapay написав:
  RomanTik написав:О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.

ЗВР - плюс 4 ярда зелені.

Да ? И сколько процентов годовых страна получает с ЗВР ?
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 01:42

  lapay написав:
  RomanTik написав:О как. А "панда" была плохой ибо проедала ЗВР, зато нынешние хорошие - за год в минуса на 6 ярдов зелени.

ЗВР - плюс 4 ярда зелені.

вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:54

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?

Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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