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Держборг України за 2020 рік
зріс на 550 млрд гривень

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:10

  lapay написав:
  RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?

Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.

В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.

Витя, вернись! )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:14

  RomanTik написав:
  lapay написав:
  RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?

Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.

В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.

Витя, вернись! )))

Да, но продолжая прогрессию -- в 14-м бы стало 12, в 15-м -- 6, В 16-м -- 0... -- а на сейчас долга было бы не 6 а 24 -- так что не нужно нам такого возвращения :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:25

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  RomanTik написав:В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).

Халява не буває вічною, поступово запаси проїдаються, а потім закономірно приходить полярна лисичка.
От вона і прийшла, після вічнолегитимного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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