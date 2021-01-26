Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?
Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.
В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает). нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.
Витя, вернись! )))
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RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?
Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.
В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает). нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.
Витя, вернись! )))
Да, но продолжая прогрессию -- в 14-м бы стало 12, в 15-м -- 6, В 16-м -- 0... -- а на сейчас долга было бы не 6 а 24 -- так что не нужно нам такого возвращения
RomanTik написав:В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
Халява не буває вічною, поступово запаси проїдаються, а потім закономірно приходить полярна лисичка. От вона і прийшла, після вічнолегитимного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
RomanTik написав:В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
Халява не буває вічною, поступово запаси проїдаються, а потім закономірно приходить полярна лисичка. От вона і прийшла, після вічнолегитимного.
так ужеж и "Шарль де голь" (по словам одного айтишнега) успел покеровать, и клоун скоро через экватор своего срока перевалит. А лисичка всё толще и толще становится...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo