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Держборг України за 2020 рік
зріс на 550 млрд гривень

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:10

  lapay написав:
  RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?

Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.

В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.

Витя, вернись! )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:14

  RomanTik написав:
  lapay написав:
  RomanTik написав:вы тоже берете кредиты в банке чтобы потом сложить деньги в тумбочку и гордиться что они у вас есть платя проценты по кредиту?

Я не панда, при якій сумарно було мінус 10 ярдів зелені на рік.

В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).
нынешние умудрились залезть в долги еще на 6 ярдов зелени, при конских тарифах на газ, меньшей пенсии. Вопрос - куда деваются деньги? Ответ - разворовываются со скоростью опровергающей теорию Эйнштейна.

Витя, вернись! )))

Да, но продолжая прогрессию -- в 14-м бы стало 12, в 15-м -- 6, В 16-м -- 0... -- а на сейчас долга было бы не 6 а 24 -- так что не нужно нам такого возвращения :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:25

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  RomanTik написав:В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).

Халява не буває вічною, поступово запаси проїдаються, а потім закономірно приходить полярна лисичка.
От вона і прийшла, після вічнолегитимного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:04

  _hunter написав:Да, но продолжая прогрессию -- в 14-м бы стало 12, в 15-м -- 6, В 16-м -- 0... -- а на сейчас долга было бы не 6 а 24 -- так что не нужно нам такого возвращения :)

не хотите продолжить прогрессию возрастания долга? 21 долг вырос на 6 ярдов, в 22 - на 12, в 23 - на 18 и т.д. Это ж конечно лучше?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:07

  lapay написав:
  RomanTik написав:В ноябре 2012 ЗВР было 25.4 ярда, в ноябре 2013 стало 18.8 ярдов. Итого - минус 6.6 ярда. Но был газ по 72 копейки при том что покупали его дороже чем сейчас, пенсия была 150 уе, дороги в моем городе чистили/посыпали каждый день (а сейчас решили забить чтобы не тратить деньги - весной само растает).

Халява не буває вічною, поступово запаси проїдаються, а потім закономірно приходить полярна лисичка.
От вона і прийшла, після вічнолегитимного.

так ужеж и "Шарль де голь" (по словам одного айтишнега) успел покеровать, и клоун скоро через экватор своего срока перевалит. А лисичка всё толще и толще становится...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:19

Re: Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень

  RomanTik написав:так ужеж и "Шарль де голь" (по словам одного айтишнега) успел покеровать, и клоун скоро через экватор своего срока перевалит. А лисичка всё толще и толще становится...

Лисичка сильно схудла, після 2015 року. Так що за "покращання вже сьогодні" було заплачено девальвацією того часу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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