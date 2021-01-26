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Держборг України за 2020 рік
зріс на 550 млрд гривень

Держборг України за 2020 рік зріс на 550 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:02

lapay, нынешним шмыгалям, гончарукам, гройсманам до Азарова как выпускникам вечерней школы до преподавателя в ВУЗе. ВВП страны и уровень жизни населения это подтверждает.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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