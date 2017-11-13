Станом на 25 січня 2021 року близько 4300 АЗС, або 64% від загальної кількості в Україні, торгували бензином в збиток.
Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:55
Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:06
Не пишите явной ерунды.Они бы закрылись.Значит торгуют контрафактом,но ни в коем случае не в убыток.
|