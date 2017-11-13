Станом на 25 січня 2021 року близько 4300 АЗС, або 64% від загальної кількості в Україні, торгували бензином в збиток.
Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:55
Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:06
Не пишите явной ерунды.Они бы закрылись.Значит торгуют контрафактом,но ни в коем случае не в убыток.
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:33
Re: Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток
Просто сказка, а не страна,всё в убыток, но фуры прут по трассе косяками.
Хотя б примерно посчитать оборот товаров по стране,не будучи экспертом можно смело умножать на 5 ,это минимум...
Ну,за справедливость!
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:39
"Консалтинговая" компания и тов. Куюн являются зантересованными лицами, лоббирующими (совершенно бесплатно) снижение акциза на бензин и поднятие его на газ.
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:21
Точно, а еще вог и окко дают скидки 4 грн., а через партнеров можно получить и 5 И 6 грн....и в убыток...смешно читать, Каюну на зарплату не хватает
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:43
Я так и знал, что они на кофе и хотдогах зарабатывают.
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