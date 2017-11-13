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Близько 65% українських АЗС
продають бензин в збиток

Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:55

Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 січня 2021 року близько 4300 АЗС, або 64% ​​від загальної кількості в Україні, торгували бензином в збиток.

Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:56

коломойский жалуется что нет денег )
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:06

Не пишите явной ерунды.Они бы закрылись.Значит торгуют контрафактом,но ни в коем случае не в убыток.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:33

Re: Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток

Просто сказка, а не страна,всё в убыток, но фуры прут по трассе косяками.
Хотя б примерно посчитать оборот товаров по стране,не будучи экспертом можно смело умножать на 5 ,это минимум...
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:39

"Консалтинговая" компания и тов. Куюн являются зантересованными лицами, лоббирующими (совершенно бесплатно) снижение акциза на бензин и поднятие его на газ.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:40

Продают и плачут...
alexander_khirhyalan
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Ждем подорожания
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:21

Точно, а еще вог и окко дают скидки 4 грн., а через партнеров можно получить и 5 И 6 грн....и в убыток...смешно читать, Каюну на зарплату не хватает
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:43

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 січня 2021 року близько 4300 АЗС, або 64% ​​від загальної кількості в Україні, торгували бензином в збиток.

Дивися повний текст Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток.

Я так и знал, что они на кофе и хотдогах зарабатывают. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:33

Сказок не надо рассказывать. АЗС это сверхприбыльный бизнес. Вы попробуйте туда влезть, сразу закопают где-нибудь
alex7gk
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