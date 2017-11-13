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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:03
Вот бедненькие. Раз убыток - закрывайтесь и делов то. Остальные 36 процентов будут торговать вместо вас, если вы не умеете. Явно Бедя слезу пустил, что в список форбс не попадает.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:15
Re: Близько 65% українських АЗС продають бензин в збиток
Это в юмор надо.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:41
Надо срочно европеизировать цены на бензин до рыночного уровня! И еще акцызика сверху накидать - бо у государства с бюджетом после всех этих еврочиновников с гидными премиями тоже совсем плохо!
Госдолг уже к 2,5трлн улетел. Живем в долг, искусственно поддерживая гривну.
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