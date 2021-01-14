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Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:09
Пропонуємо до обговорення:
З метою посилення рівня безпеки пасажирів під час подорожей Укрзалізниця обладнає вагони системами відеоспостереження.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 14:09
Лучше бы оборудовала человеческими туалетами и кондиционерами.
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