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Нові пасажирські вагони
Укрзалізниця обладнає системами...

Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:09

Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами...

Пропонуємо до обговорення:
З метою посилення рівня безпеки пасажирів під час подорожей Укрзалізниця обладнає вагони системами відеоспостереження.

Дивися повний текст Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами відеоспостереження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:09

Лучше бы оборудовала человеческими туалетами и кондиционерами.
sena_2008atp
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