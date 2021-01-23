RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшили вартість міжнародної посилки, яка не оподатковуватиметься.

Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43

в нашей стране и поблажки? странно.
alter
 
Повідомлень: 522
З нами з: 14.05.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 15.02.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:13

ніде, ніщо просто так не відбувається...
providnyk
 
Повідомлень: 128
З нами з: 30.03.12
Подякував: 137 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
R2 » Вів 26 січ, 2021 16:03
1 251
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 13:45
hxbbgaf
Названо середній рівень виплат пенсій в Україні
R2 » Вів 26 січ, 2021 12:10
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 12:10
yzet
Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:12
2 150
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 січ, 2021 21:53
tolcakovsergej

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.