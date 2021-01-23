В Україні збільшили вартість міжнародної посилки, яка не оподатковуватиметься.
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43
В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:39
p_a_l
А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?
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