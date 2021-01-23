В Україні збільшили вартість міжнародної посилки, яка не оподатковуватиметься.
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43
В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:39
p_a_l
А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:25
Даже если вы нашли 100 грн на дороге, по закону вы должны заплатить налог.
За секонд РРО обязательное ввели. А телефон это сложный тех прибор, обязательное рро.
Нас тут раком поставили, а для тех кто покупает за бугром до 150 евро никаких ограничений.
Получается, иностранным продавцам все, а укрофопам шиш с маслом.
Меня и маску носить никто не заставляет, только очень дорого выходит если словят.
А сейчас и с маской на морде да еще и мурлыкать на государственном.
Вы когда на али что то заказываете вам на каком языке мурлычат? Или вы сами мурлычите на ихней мове? Кто кого к ногтю прижал?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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