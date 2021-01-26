В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12

А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?

Зе-Чмо

03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.