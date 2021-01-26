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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшили вартість міжнародної посилки, яка не оподатковуватиметься.

Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43

в нашей стране и поблажки? странно.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:13

ніде, ніщо просто так не відбувається...
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:39

p_a_l

А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:25

  ALexxxS написав:p_a_l

А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?

Даже если вы нашли 100 грн на дороге, по закону вы должны заплатить налог.
За секонд РРО обязательное ввели. А телефон это сложный тех прибор, обязательное рро.
Нас тут раком поставили, а для тех кто покупает за бугром до 150 евро никаких ограничений.
Получается, иностранным продавцам все, а укрофопам шиш с маслом.
Меня и маску носить никто не заставляет, только очень дорого выходит если словят.
А сейчас и с маской на морде да еще и мурлыкать на государственном.
Вы когда на али что то заказываете вам на каком языке мурлычат? Или вы сами мурлычите на ихней мове? Кто кого к ногтю прижал?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:25

  ALexxxS написав:p_a_l

А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?

Таки да - налоговое законодательство обязывает даже за продажу б.у. телефона отслюнить долю малую в бюджет. Другое дело что все на это забивают...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 03:52

  p_a_l написав:Нас тут раком поставили, а для тех кто покупает за бугром до 150 евро никаких ограничений.

Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 05:01

  NetSerpent написав:Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?


Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.

Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD, на алиэкспресс 62.00 USD + 11.55 USD доставка = 73.55 USD.

Тоесть цены на алиэкспресс уже включают в себя 91% налогов и платы за доставку. По сути покупая на алиэкспресс уже переплачиваешь в два раза.

А если добавить еще НДС в Украине, то будет 88.26 USD. Т.е. переплата с Украинским НДС получается 130%.

А если цена дороже 150 евро у нас к этому помоему еще 10% налога добавляется... Т.е. с этими налогами и пошлинами цена получается в три раза дороже.

А если оплачивать гривневой картой, то ещё и банк за конвертацию возьмёт 2-3%


Ну если накрутку на стоимость товара на али еще можно понять (налоги + пошлины + комиссия али + стоимость доставки + прибыль продавца).

Наша таможня берет себе столько-же сколько все вместе взятые: почта, продавец, алиэкспресс, налоги и пошлины в Китае. При этом ничего полезного не добавляет - ни доставку, ни услуги интернет магазина, ни закупку и продажу товара, ничего...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:27

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

  Амвросий написав:Наша таможня берет себе столько-же сколько все вместе взятые: почта, продавец, алиэкспресс, налоги и пошлины в Китае. При этом ничего полезного не добавляет - ни доставку, ни услуги интернет магазина, ни закупку и продажу товара, ничего...


А налоговая служба что полезного добавляет (доставку, закупку, продажу)? :) :) :)
Кузя
 
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