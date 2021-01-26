В Україні збільшили вартість міжнародної посилки, яка не оподатковуватиметься.
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 15:43
В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
А нам можно на продажу товара до 150 Евро налоги не платить?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:39
p_a_l
А вас кто-то заставляет платить за проданный телефон на ОЛХ? или за условную куртку Napapijri, из которой вырос ваш сын?
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:25
Даже если вы нашли 100 грн на дороге, по закону вы должны заплатить налог.
За секонд РРО обязательное ввели. А телефон это сложный тех прибор, обязательное рро.
Нас тут раком поставили, а для тех кто покупает за бугром до 150 евро никаких ограничений.
Получается, иностранным продавцам все, а укрофопам шиш с маслом.
Меня и маску носить никто не заставляет, только очень дорого выходит если словят.
А сейчас и с маской на морде да еще и мурлыкать на государственном.
Вы когда на али что то заказываете вам на каком языке мурлычат? Или вы сами мурлычите на ихней мове? Кто кого к ногтю прижал?
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:25
Таки да - налоговое законодательство обязывает даже за продажу б.у. телефона отслюнить долю малую в бюджет. Другое дело что все на это забивают...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Чет 28 січ, 2021 03:52
Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 28 січ, 2021 05:01
Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.
Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD, на алиэкспресс 62.00 USD + 11.55 USD доставка = 73.55 USD.
Тоесть цены на алиэкспресс уже включают в себя 91% налогов и платы за доставку. По сути покупая на алиэкспресс уже переплачиваешь в два раза.
А если добавить еще НДС в Украине, то будет 88.26 USD. Т.е. переплата с Украинским НДС получается 130%.
А если цена дороже 150 евро у нас к этому помоему еще 10% налога добавляется... Т.е. с этими налогами и пошлинами цена получается в три раза дороже.
А если оплачивать гривневой картой, то ещё и банк за конвертацию возьмёт 2-3%
Ну если накрутку на стоимость товара на али еще можно понять (налоги + пошлины + комиссия али + стоимость доставки + прибыль продавца).
Наша таможня берет себе столько-же сколько все вместе взятые: почта, продавец, алиэкспресс, налоги и пошлины в Китае. При этом ничего полезного не добавляет - ни доставку, ни услуги интернет магазина, ни закупку и продажу товара, ничего...
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:27
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
А налоговая служба что полезного добавляет (доставку, закупку, продажу)?
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