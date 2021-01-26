В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Додано: Чет 28 січ, 2021 05:01

NetSerpent написав: Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть? Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?

Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD, на алиэкспресс 62.00 USD + 11.55 USD доставка = 73.55 USD.Тоесть цены на алиэкспресс уже включают в себя 91% налогов и платы за доставку. По сути покупая на алиэкспресс уже переплачиваешьА если добавить еще НДС в Украине, то будет 88.26 USD. Т.е. переплата с Украинским НДС получается 130%.А если цена дороже 150 евро у нас к этому помоему еще 10% налога добавляется... Т.е. с этими налогами и пошлинами цена получаетсяА если оплачивать гривневой картой, то ещё и банк за конвертацию возьмёт 2-3%Ну если накрутку на стоимость товара на али еще можно понять (налоги + пошлины + комиссия али + стоимость доставки + прибыль продавца).Наша таможня берет себе столько-же сколько все вместе взятые: почта, продавец, алиэкспресс, налоги и пошлины в Китае. При этом ничего полезного не добавляет - ни доставку, ни услуги интернет магазина, ни закупку и продажу товара, ничего...