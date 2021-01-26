RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:40

Молодцы, хороший законопроект. Хотя можно было бы и до 300 евро поднять. Вполне было бы нормально.
SMOKE
 
Повідомлень: 4083
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк і Mastercard відкрили перше в Україні цифрове...
R2 » Чет 28 січ, 2021 06:27
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 06:27
dep777
В Україні анонсували податкову амністію на цей рік
R2 » Вів 26 січ, 2021 16:03
1 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 13:45
hxbbgaf
Названо середній рівень виплат пенсій в Україні
R2 » Вів 26 січ, 2021 12:10
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 12:10
yzet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9996)
28.01.2021 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.