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В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:40
Молодцы, хороший законопроект. Хотя можно было бы и до 300 евро поднять. Вполне было бы нормально.
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SMOKE
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:40
самі ці зебобіки зменьшили ліміт а тепер підвищують, щоб потім було чим хвастатись досягненням)))
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smiko030819
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01
Амвросий написав: NetSerpent написав:
Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?
Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.
Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD
, на алиэкспресс 62.00 USD
+ 11.55 USD доставка = 73.55 USD.
Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?
И при чем тут "пошлины на импорт в Китай"??? -- или это какое-то извращение вида "покупаем европейский товар в китайском магазине"? -- так это проще можно сделать -- какой-нить amazon.de -- и voilà -- покупаем европейский товар в Европе за те же 38.45...
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_hunter
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