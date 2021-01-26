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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:40

Молодцы, хороший законопроект. Хотя можно было бы и до 300 евро поднять. Вполне было бы нормально.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:40

самі ці зебобіки зменьшили ліміт а тепер підвищують, щоб потім було чим хвастатись досягненням)))
smiko030819
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01

  Амвросий написав:
  NetSerpent написав:Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?


Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.

Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD, на алиэкспресс 62.00 USD + 11.55 USD доставка = 73.55 USD.

Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?
И при чем тут "пошлины на импорт в Китай"??? -- или это какое-то извращение вида "покупаем европейский товар в китайском магазине"? -- так это проще можно сделать -- какой-нить amazon.de -- и voilà -- покупаем европейский товар в Европе за те же 38.45...
_hunter
 
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