В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:40
Молодцы, хороший законопроект. Хотя можно было бы и до 300 евро поднять. Вполне было бы нормально.
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:40
самі ці зебобіки зменьшили ліміт а тепер підвищують, щоб потім було чим хвастатись досягненням)))
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01
Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?
И при чем тут "пошлины на импорт в Китай"??? -- или это какое-то извращение вида "покупаем европейский товар в китайском магазине"? -- так это проще можно сделать -- какой-нить amazon.de -- и voilà -- покупаем европейский товар в Европе за те же 38.45...
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:48
Что за бредятину вы пишете. Вас поставили раком, потому вы бы продаван. А покупатель приобретает товар в личное пользование. Иностранных продавцов ставит раком их государство, какое вам до этого дело? Если считаете что там лучше - езжайте туда и становитесь таким же иностранным продаваном
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:32
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
Це добре, хоча зараз і так на це забивають. Хіба що іпон за 95баксів викличе підозру, а ксяомки(3 шт купляв) по 200 мабуть нецікаві, також маловідомі ібуки та планшети теж по 200-300
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:49
Интересно, что изначально ввозная пошлина создавалась для защиты отечественных производителей и только на товары, которые уже производятся локально. Но со временем, сущность импортной пошлины извратили облагая налогом любой товар лишь с целью наполнения бюджета.
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:01
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