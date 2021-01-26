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В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:40
Молодцы, хороший законопроект. Хотя можно было бы и до 300 евро поднять. Вполне было бы нормально.
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SMOKE
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:40
самі ці зебобіки зменьшили ліміт а тепер підвищують, щоб потім було чим хвастатись досягненням)))
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smiko030819
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01
Амвросий написав: NetSerpent написав:
Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?
Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, но и все налоги Китая, а также пошлины на импорт в Китай, а также стоимость доставки. Поэтому заказывать на алиэкспресс чтото и без нашего НДС не выгодно.
Для сравнения, то что в Европе стоит 38.45 USD
, на алиэкспресс 62.00 USD
+ 11.55 USD доставка = 73.55 USD.
Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?
И при чем тут "пошлины на импорт в Китай"??? -- или это какое-то извращение вида "покупаем европейский товар в китайском магазине"? -- так это проще можно сделать -- какой-нить amazon.de -- и voilà -- покупаем европейский товар в Европе за те же 38.45...
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_hunter
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:48
p_a_l написав:
Нас тут раком поставили, а для тех кто покупает за бугром до 150 евро никаких ограничений.
Получается, иностранным продавцам все, а укрофопам шиш с маслом.
Меня и маску носить никто не заставляет, только очень дорого выходит если словят.
А сейчас и с маской на морде да еще и мурлыкать на государственном.
Вы когда на али что то заказываете вам на каком языке мурлычат? Или вы сами мурлычите на ихней мове? Кто кого к ногтю прижал?
Что за бредятину вы пишете. Вас поставили раком, потому вы бы продаван. А покупатель приобретает товар в личное пользование. Иностранных продавцов ставит раком их государство, какое вам до этого дело? Если считаете что там лучше - езжайте туда и становитесь таким же иностранным продаваном
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Евгений Н.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:32
Це добре, хоча зараз і так на це забивають. Хіба що іпон за 95баксів викличе підозру, а ксяомки(3 шт купляв) по 200 мабуть нецікаві, також маловідомі ібуки та планшети теж по 200-300
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chipmunk
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:49
Интересно, что изначально ввозная пошлина создавалась для защиты отечественных производителей и только на товары, которые уже производятся локально. Но со временем, сущность импортной пошлины извратили облагая налогом любой товар лишь с целью наполнения бюджета.
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liteon
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:01
_hunter написав:
Аж прямо интересно стало...
Тоже сталкивался с тем, что цена на алиэкспресс была выше минимальной цены локально.
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liteon
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:31
Здравый смысл восторжествовал. Непонятно только с какого момента новая старая норма вступает в силу.
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disaffected
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Додано: Чет 28 січ, 2021 13:39
liteon написав: _hunter написав:
Аж прямо интересно стало...
Тоже сталкивался с тем, что цена на алиэкспресс была выше минимальной цены локально.
Если это в моменты скачков курса было -- ничего удивительного. В противном случае к вам тот же вопрос: ссылки?
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_hunter
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