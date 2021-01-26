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В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18
_hunter написав:
В противном случае к вам тот же вопрос: ссылки?
А я вам обязан что-то доказывать? Ищите сами.
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liteon
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