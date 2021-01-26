В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Додано: Чет 28 січ, 2021 17:19

_hunter написав: А, ну т.е. все как я и говорил:

А, ну т.е. все как я и говорил:

Нет. Не все как вы говорили.Другой пример, блок питания - чисто китайская электроника, никаких пошлин за импорт в Китай.На алиэкспресс 115.49 + 58.13 = 173.62 USDВ Украине такой-же стоит 2195 грн = 77.83 USDКак видите в Украине стоимость в 2.23 раза дешевле, чем на алиэкспресс. Ну пусть с учетом стоимости наложенного платежа на новой почте будет в 2 раза дешевле.И такая-же ситуация практически по всем товарам. Проблема только в том, что мало товаров продаются в Украине, поэтому купить их можно только за границей.Как понимаете на таобао можно купить еще дешевле, чем в Украине.Так мало того что на алиэкспресс цены в 2 раза завышены, их еще и пошлиной обкладывают. А ведь товары дороже 150 евро можно купить как правило только за границей, в Украине их в большинстве случаев вообще не продают, если не считать какие-то суперпопулярные.Вот и получается, что государство этими пошлинами стимулирует не покупать качественные дорогие товары, а покупать говно подешевле, чтобы страна отставала в технологическом развитии и падал уровень жизни.