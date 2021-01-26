В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

А я вам обязан что-то доказывать? Ищите сами.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:02
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:03
Пожалуйста:
Таких примеров можно много найти. Интересовался почему на али цены сильно завышены. Оказалось комиссия алиэкспресс + стоимость доставки + продавец себе тоже чтото хочет заработать. Плюс в Китае есть пошлина на импорт электроники, т.к. в Китае много производств электроники и таким образом они стимулируют закупать электронную продукцию местных производств.
Чисто китайская электроника на али будет немного дешевле, т.к. не будет пошлины на импорт. Но всеравно цена на али очень завышена, те-же самые товары на taobao можно купить порой в 10 раз дешевле, правда выше риск что продавец может обмануть.
У нас производств электроники вообще нет. Однако пошлина на импорт электроники есть.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:10
А, ну т.е. все как я и говорил:
-- спасибо за объяснение.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:19
Нет. Не все как вы говорили.
Другой пример, блок питания - чисто китайская электроника, никаких пошлин за импорт в Китай.
На алиэкспресс 115.49 + 58.13 = 173.62 USD
В Украине такой-же стоит 2195 грн = 77.83 USD
Как видите в Украине стоимость в 2.23 раза дешевле, чем на алиэкспресс. Ну пусть с учетом стоимости наложенного платежа на новой почте будет в 2 раза дешевле.
И такая-же ситуация практически по всем товарам. Проблема только в том, что мало товаров продаются в Украине, поэтому купить их можно только за границей.
Как понимаете на таобао можно купить еще дешевле, чем в Украине.
Так мало того что на алиэкспресс цены в 2 раза завышены, их еще и пошлиной обкладывают. А ведь товары дороже 150 евро можно купить как правило только за границей, в Украине их в большинстве случаев вообще не продают, если не считать какие-то суперпопулярные.
Вот и получается, что государство этими пошлинами стимулирует не покупать качественные дорогие товары, а покупать говно подешевле, чтобы страна отставала в технологическом развитии и падал уровень жизни.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:32
Так он и на Алишке -- такой же -- за 45 есть
-- и если их везти штук 10 сразу -- как те чуваки с прома -- доставка будет с 10ку...
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:40
Да, ну попробуйте найти за 45
Вы как будто только родились, на али большинство продавцов закладывают часть стоимости в цену доставки, так за комиссию али меньше платить.
Найти можно и за 10, но тогда цена доставки будет от 150 долларов. Просто цена товара спрятана в цене доставки, чтобы меньше комисс торговой площадке платить.
По вашей ссылке:
1 шт - 203.72 USD
10 шт - 2037.25 USD
Т.е. 10 шт не дешевле, а наоборот дороже на 5 центов
Выше уже объяснял почему на промуа дешевле - они не на али заказывают, а на таобао, где цены порой в 10 раз ниже, чем на али.
Вот и получается, что государство этими пошлинами стимулирует не покупать качественные дорогие товары, а наоборот - покупать говно подешевле, чтобы страна отставала в технологическом развитии и падал уровень жизни.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:45
Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает -- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:53
При всем при этом -- Алишку в теме никто не вспоминал:
-- человек говорил про "покупки вообще" -- в результате получается из разряда "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:54
Вы прикалываетесь? Кто вам мешает выбрать кол-во 10 штук, добавить в корзину и посмотреть сколько реально вам али выставит к оплате?
По вашей ссылке только один вариант доставки - EMS. И за 10 шт али выставляет счет на US $2037.25.
С бесплатной доставкой ни один продавец на али этот товар не предлагает. Доставка от 50 до 100 долларов. Там где доставка 50, там товар стоит 100. Там где доставка 100, там товар стоит 50.
Но итоговая цена в любом случае вам выйдет не меньше 150 USD
А при закупке 10 шт, может и дороже выйти.
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