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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:18

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

  _hunter написав:В противном случае к вам тот же вопрос: ссылки?

А я вам обязан что-то доказывать? Ищите сами.
liteon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:02

  liteon написав:
  _hunter написав:В противном случае к вам тот же вопрос: ссылки?

А я вам обязан что-то доказывать? Ищите сами.

Конечно же нет. Но сильно похоже на фантазию -- я такого не встречал ни разу -- потому еще в первый раз и попросил ссылки...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:03

  _hunter написав:Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?


Пожалуйста:
https://www.aliexpress.com/item/32952307624.html

https://www.minicircuits.com/WebStore/d ... =SLP-30%2B

Таких примеров можно много найти. Интересовался почему на али цены сильно завышены. Оказалось комиссия алиэкспресс + стоимость доставки + продавец себе тоже чтото хочет заработать. Плюс в Китае есть пошлина на импорт электроники, т.к. в Китае много производств электроники и таким образом они стимулируют закупать электронную продукцию местных производств.

Чисто китайская электроника на али будет немного дешевле, т.к. не будет пошлины на импорт. Но всеравно цена на али очень завышена, те-же самые товары на taobao можно купить порой в 10 раз дешевле, правда выше риск что продавец может обмануть.

У нас производств электроники вообще нет. Однако пошлина на импорт электроники есть.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:10

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Аж прямо интересно стало... -- А пару примеров таких товаров можно?


Пожалуйста:
https://www.aliexpress.com/item/32952307624.html

https://www.minicircuits.com/WebStore/d ... =SLP-30%2B

Таких примеров можно много найти. ...

А, ну т.е. все как я и говорил:
  _hunter написав: или это какое-то извращение вида "покупаем европейский товар в китайском магазине"? -- так это проще можно сделать -- какой-нить amazon.de -- и voilà -- покупаем европейский товар в Европе за те же 38.45...

-- спасибо за объяснение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:19

  _hunter написав:А, ну т.е. все как я и говорил:


Нет. Не все как вы говорили.

Другой пример, блок питания - чисто китайская электроника, никаких пошлин за импорт в Китай.

На алиэкспресс 115.49 + 58.13 = 173.62 USD
https://www.aliexpress.com/item/4001281903809.html

В Украине такой-же стоит 2195 грн = 77.83 USD
https://kharkov.prom.ua/p965582395-labo ... elead=MC41

Как видите в Украине стоимость в 2.23 раза дешевле, чем на алиэкспресс. Ну пусть с учетом стоимости наложенного платежа на новой почте будет в 2 раза дешевле.

И такая-же ситуация практически по всем товарам. Проблема только в том, что мало товаров продаются в Украине, поэтому купить их можно только за границей.

Как понимаете на таобао можно купить еще дешевле, чем в Украине.

Так мало того что на алиэкспресс цены в 2 раза завышены, их еще и пошлиной обкладывают. А ведь товары дороже 150 евро можно купить как правило только за границей, в Украине их в большинстве случаев вообще не продают, если не считать какие-то суперпопулярные.


Вот и получается, что государство этими пошлинами стимулирует не покупать качественные дорогие товары, а покупать говно подешевле, чтобы страна отставала в технологическом развитии и падал уровень жизни.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:32

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А, ну т.е. все как я и говорил:


Нет. Не все как вы говорили.

Другой пример, блок питания.

На алиэкспресс 115.49 + 58.13 = 173.62 USD
https://www.aliexpress.com/item/4001281903809.html

В Украине такой-же стоит 2195 грн = 77.83 USD
https://kharkov.prom.ua/p965582395-labo ... elead=MC41

Как видите в Украине стоимость в 2.23 раза дешевле, чем на алиэкспресс. Ну пусть с учетом стоимости наложенного платежа на новой почте будет в 2 раза дешевле.

Так он и на Алишке -- такой же -- за 45 есть :)
https://www.aliexpress.com/item/32897218149.html
-- и если их везти штук 10 сразу -- как те чуваки с прома -- доставка будет с 10ку...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:40

  _hunter написав:Так он и на Алишке -- такой же -- за 45 есть :)
https://www.aliexpress.com/item/32897218149.html


Да, ну попробуйте найти за 45 ;)

Вы как будто только родились, на али большинство продавцов закладывают часть стоимости в цену доставки, так за комиссию али меньше платить. ;)

Найти можно и за 10, но тогда цена доставки будет от 150 долларов. Просто цена товара спрятана в цене доставки, чтобы меньше комисс торговой площадке платить.

  _hunter написав:-- и если их везти штук 10 сразу -- как те чуваки с прома -- доставка будет с 10ку...


По вашей ссылке:
1 шт - 203.72 USD
10 шт - 2037.25 USD

Т.е. 10 шт не дешевле, а наоборот дороже на 5 центов :D

Выше уже объяснял почему на промуа дешевле - они не на али заказывают, а на таобао, где цены порой в 10 раз ниже, чем на али.


Вот и получается, что государство этими пошлинами стимулирует не покупать качественные дорогие товары, а наоборот - покупать говно подешевле, чтобы страна отставала в технологическом развитии и падал уровень жизни.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:45

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так он и на Алишке -- такой же -- за 45 есть :)
https://www.aliexpress.com/item/32897218149.html


Да, ну попробуйте найти за 45 ;)

Вы как будто только родились, на али большинство продавцов закладывают часть стоимости в цену доставки, так за комиссию али меньше платить. ;)

Найти можно и за 10, но тогда цена доставки будет от 150 долларов. Просто цена товара спрятана в цене доставки, чтобы меньше комисс торговой площадке платить.

  _hunter написав:-- и если их везти штук 10 сразу -- как те чуваки с прома -- доставка будет с 10ку...


По вашей ссылке:
1 шт - 203.72 USD
10 шт - 2037.25 USD

Т.е. 10 шт не дешевле, а наоборот дороже на 5 центов :D

Выше уже объяснял почему на промуа дешевле - они не на али заказывают, а на таобао, где цены порой в 10 раз ниже, чем на али.

Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает :lol: -- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:53

При всем при этом -- Алишку в теме никто не вспоминал:
  Амвросий написав:
  NetSerpent написав:Купуючи товар за кордоном, я оплачую всі податки країни-продавця, які вже включені в ціну товару. Поясніть, чому я повинен сплачувати ще й +20% ПДВ в Україні? Це типу як в анекдоті, лох платить завжди і скільки скажуть?


Да, на алиэкспресс цены включают не только наценку торговой площадки и продавца, ...

-- человек говорил про "покупки вообще" -- в результате получается из разряда "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:54

  _hunter написав:Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает :lol: -- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


Вы прикалываетесь? Кто вам мешает выбрать кол-во 10 штук, добавить в корзину и посмотреть сколько реально вам али выставит к оплате?

  _hunter написав:-- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


По вашей ссылке только один вариант доставки - EMS. И за 10 шт али выставляет счет на US $2037.25.


С бесплатной доставкой ни один продавец на али этот товар не предлагает. Доставка от 50 до 100 долларов. Там где доставка 50, там товар стоит 100. Там где доставка 100, там товар стоит 50.

Но итоговая цена в любом случае вам выйдет не меньше 150 USD :wink:

А при закупке 10 шт, может и дороже выйти. :)
Амвросий
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