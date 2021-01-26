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В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 17:59
_hunter написав:
-- человек говорил про "покупки вообще"
так 99.9% людей покупает именно на алиэкспресс по ценам как минимум в два раза дороже реальной цены. Причем покупают не партии для перепродажи, а единичные экземпляры для личного пользования. И НДС с пошлиной берут именно с этой завышенной цены. Не так-ли?
И на али покупают не от хорошей жизни, а из-за того что пошлинами и налогами создали такие условия, что никто не хочет везти сюда дорогой и качественный товар.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 28 січ, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:00
Амвросий написав:
Вы прикалываетесь? Кто вам мешает выбрать кол-во 10 штук, добавить в корзину и посмотреть сколько реально вам али выставит к оплате?
_hunter написав:
Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает
-- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.
_hunter написав:их заказывается десяток но в Китай
-- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.
По вашей ссылке только один вариант доставки - EMS. И за 10 шт али выставляет счет на US $2037.25.
С бесплатной доставкой ни один продавец на али этот товар не предлагает.
Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.
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_hunter
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04
Амвросий написав: _hunter написав:
-- человек говорил про "покупки вообще"
так 99.9% людей покупает ...
Эм... шта
-- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен
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Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04
_hunter написав:
Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.
с доставкой в Китай по вашей ссылке 66.88, но как вы потом из Китая в Украину собрались доставлять?
при чем тут блок питания? Блок питания для примера приведен.
Та-же самая история с любыми товарами на али.
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Амвросий
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