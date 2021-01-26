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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:59

  _hunter написав:-- человек говорил про "покупки вообще"


так 99.9% людей покупает именно на алиэкспресс по ценам как минимум в два раза дороже реальной цены. Причем покупают не партии для перепродажи, а единичные экземпляры для личного пользования. И НДС с пошлиной берут именно с этой завышенной цены. Не так-ли? :)

И на али покупают не от хорошей жизни, а из-за того что пошлинами и налогами создали такие условия, что никто не хочет везти сюда дорогой и качественный товар.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:00

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает :lol: -- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


Вы прикалываетесь? Кто вам мешает выбрать кол-во 10 штук, добавить в корзину и посмотреть сколько реально вам али выставит к оплате?

  _hunter написав:их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


По вашей ссылке только один вариант доставки - EMS. И за 10 шт али выставляет счет на US $2037.25.


С бесплатной доставкой ни один продавец на али этот товар не предлагает.

Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04

  Амвросий написав:
  _hunter написав:-- человек говорил про "покупки вообще"


так 99.9% людей покупает ...

Эм... шта :?: :!: -- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен :)
_hunter
 
Повідомлень: 3660
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04

  _hunter написав:Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.


с доставкой в Китай по вашей ссылке 66.88, но как вы потом из Китая в Украину собрались доставлять?

  _hunter написав:Эм... шта :?: :!: -- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен :)


при чем тут блок питания? Блок питания для примера приведен.
Та-же самая история с любыми товарами на али.
Амвросий
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