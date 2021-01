В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Додано: Чет 28 січ, 2021 18:37

_hunter написав: -- какие 66 в Китай???



Я же писал -- контейнер/ящик. -- какие 66 в Китай???Я же писал -- контейнер/ящик.

что вам мешает выбрать на али:Ship to: Hong Kong, ChinaCurrency: USDдобавить в корзину 10 шт и посмотреть какой счет вам выставляет али?Али выставляет:- за 1 шт US $66.88- за 10 шт US $668.83- за 100 шт US $6,688.26Как видите и при доставке в Китай контейнер обойдется вам дороже, чем 1 штука. Но вы почему-то упускаете из виду во сколько вам потом обойдется доставка из Китая в Украину.Уверен, вам дешевле будет заказать на али сразу доставку в Украину за 170 долларов