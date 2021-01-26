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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:59

  _hunter написав:-- человек говорил про "покупки вообще"


так 99.9% людей покупает именно на алиэкспресс по ценам как минимум в два раза дороже реальной цены. Причем покупают не партии для перепродажи, а единичные экземпляры для личного пользования. И НДС с пошлиной берут именно с этой завышенной цены. Не так-ли? :)

И на али покупают не от хорошей жизни, а из-за того что пошлинами и налогами создали такие условия, что никто не хочет везти сюда дорогой и качественный товар.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:00

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Я же, вон, нашел -- 45.83.
Не-не-не -- это не так работает :lol: -- их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


Вы прикалываетесь? Кто вам мешает выбрать кол-во 10 штук, добавить в корзину и посмотреть сколько реально вам али выставит к оплате?

  _hunter написав:их заказывается десяток но в Китай -- с бесплатной, если что, доставкой. -- и потом везут ящиком/контейнером.


По вашей ссылке только один вариант доставки - EMS. И за 10 шт али выставляет счет на US $2037.25.


С бесплатной доставкой ни один продавец на али этот товар не предлагает.

Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04

  Амвросий написав:
  _hunter написав:-- человек говорил про "покупки вообще"


так 99.9% людей покупает ...

Эм... шта :?: :!: -- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:04

  _hunter написав:Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.


с доставкой в Китай по вашей ссылке 66.88, но как вы потом из Китая в Украину собрались доставлять?

Уверен, вам дешевле обойдется заплатить 170 долларов на али с доставкой в Украину, чем заказывать с доставкой в Китай и потом пересылать в Украину.

  _hunter написав:Эм... шта :?: :!: -- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен :)


при чем тут блок питания? Блок питания для примера приведен.
Та-же самая история с любыми товарами на али.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:25

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Еще раз -- внимательно -- читаем: доставка -- в Китай.


с доставкой в Китай по вашей ссылке 66.88, но как вы потом из Китая в Украину собрались доставлять?

Уверен, вам дешевле обойдется заплатить 170 долларов на али с доставкой в Украину, чем заказывать с доставкой в Китай и потом пересылать в Украину.

  _hunter написав:Эм... шта :?: :!: -- "99.9% людей" понятия не имеют, что такое лабораторный блок питания и нафига он нужен :)


при чем тут блок питания? Блок питания для примера приведен.
Та-же самая история с любыми товарами на али.

Оно в мордор по моей же ссылке полтиник стоит привезти:
https://ibb.co/25FsM2C
-- какие 66 в Китай???

Я же писал -- контейнер/ящик.

При том же, что и тот "фильтр" -- абсолютно надуманные примеры.
А возьмем что-то ближе к реальности: защитное стекло на телефон -- на Розетке от 200гривен стартуют. На Алишке -- гривна да доставка бакс :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:25

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

Це все цікаво, але от росо 3 або kindle 2029 на алі дорожчий, ніж деінде?
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chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:29

  chipmunk написав:Це все цікаво, але от росо 3 або kindle 2029 на алі дорожчий, ніж деінде?


конечно дорже, на таобао цены посмотрите.
Правда там нужно китайский язык знать :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:37

  _hunter написав:-- какие 66 в Китай???

Я же писал -- контейнер/ящик.


что вам мешает выбрать на али:
Ship to: Hong Kong, China
Currency: USD

добавить в корзину 10 шт и посмотреть какой счет вам выставляет али?
Али выставляет:
- за 1 шт US $66.88
- за 10 шт US $668.83
- за 100 шт US $6,688.26

Как видите и при доставке в Китай контейнер обойдется вам дороже, чем 1 штука. Но вы почему-то упускаете из виду во сколько вам потом обойдется доставка из Китая в Украину.

Уверен, вам дешевле будет заказать на али сразу доставку в Украину за 170 долларов :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:38

Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.Я не говорю про Розетку. Зараз майже в кожного контейнера на 7 кілометрі є свій інтернет-магазин, треба тільки пошукати. І там є вся та сама фігня як на Алі, і ціни такі ж або навіть нижче ніж на Алі.
І не забувайте що з Алі треба чекати в теперішніх реаліях місяць-два, а може і взагалі не прийти.
І таки правда, на Алі продавці махлюють з доставкою, треба добре дивитися.
Але треба сказати що є і багато товарів в нас дорожчих, але думаю це питання часу, скоро ціна і на них вирівняється, конкуренція робить дива...
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:41

  Sirchyk написав:Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.


К сожалению таких товаров очень мало. Это в основном очень популярные товары, пользующиеся большим спросом. Большинство покупок на али - это именно те товары, которые вообще никак и нигде не доступны в продаже ни в одном из магазинов на территории Украины. Такие товары у нас не производятся и их никто не возит из-за малого спроса. И именно на такие товары попадает НДС и пошлина по ограничению 100-150 евро.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:43, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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