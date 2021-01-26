В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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_hunter написав:-- человек говорил про "покупки вообще"
так 99.9% людей покупает именно на алиэкспресс по ценам как минимум в два раза дороже реальной цены. Причем покупают не партии для перепродажи, а единичные экземпляры для личного пользования. И НДС с пошлиной берут именно с этой завышенной цены. Не так-ли?
И на али покупают не от хорошей жизни, а из-за того что пошлинами и налогами создали такие условия, что никто не хочет везти сюда дорогой и качественный товар.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:01, всього редагувалось 1 раз.
При том же, что и тот "фильтр" -- абсолютно надуманные примеры. А возьмем что-то ближе к реальности: защитное стекло на телефон -- на Розетке от 200гривен стартуют. На Алишке -- гривна да доставка бакс
Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.Я не говорю про Розетку. Зараз майже в кожного контейнера на 7 кілометрі є свій інтернет-магазин, треба тільки пошукати. І там є вся та сама фігня як на Алі, і ціни такі ж або навіть нижче ніж на Алі. І не забувайте що з Алі треба чекати в теперішніх реаліях місяць-два, а може і взагалі не прийти. І таки правда, на Алі продавці махлюють з доставкою, треба добре дивитися. Але треба сказати що є і багато товарів в нас дорожчих, але думаю це питання часу, скоро ціна і на них вирівняється, конкуренція робить дива...
Sirchyk написав:Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.
К сожалению таких товаров очень мало. Это в основном очень популярные товары, пользующиеся большим спросом. Большинство покупок на али - это именно те товары, которые вообще никак и нигде не доступны в продаже ни в одном из магазинов на территории Украины. Такие товары у нас не производятся и их никто не возит из-за малого спроса. И именно на такие товары попадает НДС и пошлина по ограничению 100-150 евро.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 28 січ, 2021 18:43, всього редагувалось 2 разів.