В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки

Так нецікаво, але спробую любою платити менше...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42
Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк
Так нецікаво, але спробую любою платити менше...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46
Останнім часом дивився за деякими також не досить популярними позиціями, то вони на ebay в китайських продавців буди дешевше ніж на алі...
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:10
это мелочевка, которую проще по месту взять дороже, чтобы не ждать 2 месяца. На такой мелочевке уже все будет зависеть от жадности местных торговцев. Потому что многим проще заплатить 20 грн и получить товар сразу, чем заплатить 10 грн и потом ждать товар 2 месяца.
Тема не об этом, а о товарах стоимостью от 100 долларов. Никто не будет переплачивать за такой товар в 3-4 раза, просто откажутся от покупки и возьмут какое-то говно подешевле.
Вот и весь смысл облкладывания НДС и пошлинами посылок с али - заставить людей покупать дешевое говно, вместо нормальных товаров. Либо вообще отказаться от покупок.
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|