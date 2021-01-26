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В Україні по-новому
оподатковуватимуть міжнародні посилки

В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:42

Re: В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилк

  Амвросий написав:конечно дорже, на таобао цены посмотрите.
Правда там нужно китайский язык знать

Так нецікаво, але спробую :) любою платити менше...
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:46

  Амвросий написав:
  Sirchyk написав:Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.


К сожалению таких товаров очень мало. Это в основном очень популярные товары, пользующиеся большим спросом. Большинство покупок на али - это именно те товары, которые вообще никак и нигде не доступны в продаже ни в одном из магазинов на территории Украины. Такие товары у нас не производятся и их никто не возит из-за малого спроса. И именно на такие товары попадает НДС и пошлина по ограничению 100-150 евро.


Останнім часом дивився за деякими також не досить популярними позиціями, то вони на ebay в китайських продавців буди дешевше ніж на алі... :!:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:10

  _hunter написав:А возьмем что-то ближе к реальности: защитное стекло на телефон -- на Розетке от 200гривен стартуют. На Алишке -- гривна да доставка бакс :D


это мелочевка, которую проще по месту взять дороже, чтобы не ждать 2 месяца. На такой мелочевке уже все будет зависеть от жадности местных торговцев. Потому что многим проще заплатить 20 грн и получить товар сразу, чем заплатить 10 грн и потом ждать товар 2 месяца.

Тема не об этом, а о товарах стоимостью от 100 долларов. Никто не будет переплачивать за такой товар в 3-4 раза, просто откажутся от покупки и возьмут какое-то говно подешевле.

Вот и весь смысл облкладывания НДС и пошлинами посылок с али - заставить людей покупать дешевое говно, вместо нормальных товаров. Либо вообще отказаться от покупок.
Амвросий
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