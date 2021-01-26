В Україні по-новому оподатковуватимуть міжнародні посилки
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Sirchyk написав:Чого ви сперечаєтеся щодо Алі? Вже десь останні 3-4 роки є дуже багато товарів, які можна в Україні купити навіть дешевше ніж на Алі.
К сожалению таких товаров очень мало. Это в основном очень популярные товары, пользующиеся большим спросом. Большинство покупок на али - это именно те товары, которые вообще никак и нигде не доступны в продаже ни в одном из магазинов на территории Украины. Такие товары у нас не производятся и их никто не возит из-за малого спроса. И именно на такие товары попадает НДС и пошлина по ограничению 100-150 евро.
Останнім часом дивився за деякими також не досить популярними позиціями, то вони на ebay в китайських продавців буди дешевше ніж на алі...
_hunter написав:А возьмем что-то ближе к реальности: защитное стекло на телефон -- на Розетке от 200гривен стартуют. На Алишке -- гривна да доставка бакс
это мелочевка, которую проще по месту взять дороже, чтобы не ждать 2 месяца. На такой мелочевке уже все будет зависеть от жадности местных торговцев. Потому что многим проще заплатить 20 грн и получить товар сразу, чем заплатить 10 грн и потом ждать товар 2 месяца.
Тема не об этом, а о товарах стоимостью от 100 долларов. Никто не будет переплачивать за такой товар в 3-4 раза, просто откажутся от покупки и возьмут какое-то говно подешевле.
Вот и весь смысл облкладывания НДС и пошлинами посылок с али - заставить людей покупать дешевое говно, вместо нормальных товаров. Либо вообще отказаться от покупок.
_hunter написав:А возьмем что-то ближе к реальности: защитное стекло на телефон -- на Розетке от 200гривен стартуют. На Алишке -- гривна да доставка бакс
это мелочевка, которую проще по месту взять дороже, чтобы не ждать 2 месяца. На такой мелочевке уже все будет зависеть от жадности местных торговцев. Потому что многим проще заплатить 20 грн и получить товар сразу, чем заплатить 10 грн и потом ждать товар 2 месяца.
Тема не об этом, а о товарах стоимостью от 100 долларов. Никто не будет переплачивать за такой товар в 3-4 раза, просто откажутся от покупки и возьмут какое-то говно подешевле.
Вот и весь смысл облкладывания НДС и пошлинами посылок с али - заставить людей покупать дешевое говно, вместо нормальных товаров. Либо вообще отказаться от покупок.
Ну так это каждый для себя сам решает -- переплатить местному перекупу 3-4 стоимости или подождать недели 3...
Ну вот и возьмем "любой китайский товар стоимостью от 100 долларов" -- Xiaomi Redmi Note 9 Pro -- пойдет? https://www.aliexpress.com/item/4000994085393.html 6800 с доставкой. Еще 1100 -- ндс/пошлины (20%+10% от превышения) -- 7900 всего https://rozetka.com.ua/_/p209755879/ -- 7800 Переплата АЖ 100 бумаги -- где 3-4 раза?.. При этом испытываем глубокое моральное удовлетворение от того, что не "покормили" местного перекупа. А после подъема лимита -- оно еще и дешевле станет.
А если китаец окажется понятливым -- в инвойсе он напишет "кнопочный бабушкофон" -- и платить не придется ничего