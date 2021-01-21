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Подорожчання електроенергії:
хто отримає компенсацію

Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:05

Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію

Пропонуємо до обговорення:
Затверджено порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електроенергії.

Дивися повний текст Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:06

Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить рост неплатежей за электроэнергию - А рост неплатежей по налогам вы не видите. С чьих денег компенсации?
Коломоец Ахметович ничего компенсировать не хочет?
p_a_l
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