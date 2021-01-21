Затверджено порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електроенергії.
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:05
Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії: хто отримає компенсацію.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:06
Такие меры приняли для того, чтобы предотвратить рост неплатежей за электроэнергию - А рост неплатежей по налогам вы не видите. С чьих денег компенсации?
Коломоец Ахметович ничего компенсировать не хочет?
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