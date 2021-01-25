Народні депутати України пропонують внести зміни в українське законодавство, які дозволять мати подвійне громадянство.
Дивися повний текст Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне громадянство - законопроєкт.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:59
Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне громадянство - законопроєкт.
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:00
Спасибо за великодушное разрешение, но я, как и тысячи и, наверное, миллионы других заимел двойное гражданство без него. Такое разрешиние сродни разрешению солнцу всходить на востоке каждое утро. Ну как же без него?
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