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Раді пропонують дозволити
українцям мати подвійне...

Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:59

Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати України пропонують внести зміни в українське законодавство, які дозволять мати подвійне громадянство.

Дивися повний текст Раді пропонують дозволити українцям мати подвійне громадянство - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:00

Спасибо за великодушное разрешение, но я, как и тысячи и, наверное, миллионы других заимел двойное гражданство без него. Такое разрешиние сродни разрешению солнцу всходить на востоке каждое утро. Ну как же без него?
Dear_Sir
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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