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Кабмін затвердив постанову про
доступну іпотеку під 7%...

Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:34

Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%...

Пропонуємо до обговорення:
З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.

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R2
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Лоби Курвонадзе
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:52

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.


Ставки вниз! Раз-два! :D
В реале эти 3% добавятся в комиссии-страховки по кредиту.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:38

А шо такое ? Шо бетон уже не в моде ? :)
andrein
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