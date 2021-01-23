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Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:34
Пропонуємо до обговорення:
З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.
Дивися повний текст Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних
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R2
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:34
Лоби Курвонадзе
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p_a_l
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:52
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.
Ставки вниз! Раз-два!
В реале эти 3% добавятся в комиссии-страховки по кредиту.
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Lady_N
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