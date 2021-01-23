З минулої осені низка банків почала надавати іпотеку під 10%, але Президент поставив завдання знизити відсоткову ставку до 7%.
Дивися повний текст Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:34
Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних.
Додано: Сер 27 січ, 2021 18:52
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:37
Re: Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%..
Очередная брехня и манипуляция.
"Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла".
Вы возьмете кредит под банковский процент, ну тот, который захочет банк и государство после этого возможно вам компенсирует ставку до указанного процента, ну если в указанном фонде будут деньги. А если случится так, что тот фонд до этого раскрадут государственные воры, то вы останетесь один на один с банком и их процентом.
Вот такая замануха и кидалово от зеленого благодеятеля.
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